Italie : Un Gambien attaque un poste de police et blesse deux agents

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 13:53



L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. "Un Gambien de 23 ans, clandestin et avec des précédents, est entré par effraction au poste de police de Sassari, brandissant une bouteille cassée. Il a malheureusement blessé légèrement deux policiers et a été neutralisé » a-t-il dit sur son compte tweeter, hier, sans plus de précisions sur le moment auquel l’incident s'est produit.



D’après le site d’information italien « il giornale », le jeune homme identifié comme étant un certain Ali Mbye, se trouvait dans un état de nette altération psycho-physique au moment des faits. «Il a franchi la barrière de la portière et pénétra dans le quartier général de la police. Ici, il a été confronté à des agents qui, après une bagarre, ont réussi à le neutraliser et à l'arrêter. Deux d’entre eux ont été légèrement blessés : l’un avec une coupure à la main et l'autre avec une contusion au coude », selon la source. Qui signale que l'agresseur a des précédents pour les crimes liés à la drogue.



Connu pour sa ferme opposition contre l’immigration, le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini, lui-même patron de la ligue du Nord, a menacé d’expulser le mis en cause dans son pays. « Aucune tolérance pour les criminels qui attaquent les forces de l'ordre. Je renouvelle mon estime et ma solidarité. Notre objectif est maintenant de renvoyer ce délinquant dans son pays ", a-t-il prévenu.

