Italie : Un Sénégalais arrêté en possession d’un faux passeport à Salerne Les agents de la police d'État de la brigade mobile de Salerne ont arrêté un ressortissant sénégalais en possession d’un faux passeport Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon le site salerno.occhionotizie.it qui rapporte l'information, D.M, 21 ans, s'est présenté au bureau de l'immigration du poste de police pour demander le renouvellement du titre de séjour dont la validité est arrivée expiration. Il avait par devers lui, une pièce d'identité, un passeport sénégalais.



Après avoir vérifié les codes de sécurité, les agents du bureau de la police des frontières maritimes et aériennes de Salerne ont vite découvert que le document comporte des anomalies. En effet, la deuxième page de couverture du passeport, où figurent les informations personnelles et la photo, indiquait des anomalies qui le rendaient suspect. Le jeune homme a ensuite été déclaré en état d'arrestation pour détention de document contrefait.



Après les formalités, il a été mis à la disposition de l'autorité judiciaire et conduit à la prison de Salerno - Fuorni.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos