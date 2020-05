Italie : Un Sénégalais condamné à six mois de prison pour avoir menacé des policiers flics avec des ciseaux G.M. 40 ans, de nationalité sénégalaise, a été condamné à six mois de prison par le Tribunal de Latina, hier samedi 23 mai 2020. Une peine loin d'être fortuite, selon l'histoire recueillie pae par Leral.net chez DirectNews...

Les policiers de la Questura di Latina, sont intervenus vendredi après-midi vers 17h30 dans la rue Pier Luigi Nervi à Latina, suite à un signalement reçu par le centre d’appel d’urgence public “113” pour la présence de personnes perturbatrices.

Arrivés rapidement près d’un bar de la région, ils ont remarqué un étranger en état d’agitation, qui criait sur les passants. Les flics ont alors procédé à son identification, mais lorsqu’on lui a demandé de montrer le document, il a refusé avec une attitude de défi.

Au même moment, derrière les policiers, arriva un autre étranger, G.M. un sénégalais, qui soutenait et appuyait le premier. Ce dernier, dans un état d’agitation manifeste, protesta, injuriant les policiers et les passants.

Il a refusé de présenter des documents d’identité et a attaqué les agents verbalement et physiquement.

Poursuivant ses invectives, il s’est rendu dans un bar voisin, où il a pris un verre. Y ayant pris possession d’une paire de ciseaux, il a menacé les policiers, montrant l’intention de les frapper.

Mais, lorsque les policiers se sont approchés, il s’est soudainement enfui se réfugiant dans un bâtiment non loin de là.

Grâce à l’envoi de nouvelles patrouilles, les policiers ont cerné ledit bâtiment, le forçant à se rendre. G.M. 40 ans, de nationalité sénégalaise, a été condamné à six mois de prison par le Tribunal de Latina, hier samedi 23 mai 2020.



