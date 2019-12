Italie: Un Sénégalais tente d'avaler 80g de cocaïne

Âgé seulement de 18 ans, un Sénégalais sans papiers a été interpellé en Italie, précisément à Milan, pour détention et trafic de drogue, informe "L’Observateur" dans sa parution de ce vendredi. Pris en flagrant délit, il a tenté d’avaler les 80 grammes de cocaïne qu’il détenait par devers lui. Les faits remontent au 27 novembre dernier.



Rattrapé dans sa fuite, les policiers découvrent sur lui 50 autres petites quantités de cocaïne d’un poids de 35 grammes. Il a été alpagué en même temps qu’un Gambien sur qui les flics ont trouvé plus de 1600 euros en espèces.

