Italie: Un dealer sénégalais arrêté pour agression sur des policiers

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 10:11

Un dealer sénégalais a été arrêté à Gênes par la police? pour trafic de drogue. Lors de son interpellation, le « Modou-Modou » a agressé un des agents à coups de bouteilles. Il a également blessé trois d’entre eux. Les faits ont eu lieu hier lundi 20 septembre 2021, aux environs de 15h30, dans la via Pré. Les limiers l’ont surpris en train de vendre de la drogue à des étrangers.



Les agents ont dû utiliser du gaz poivré pour se tirer d’affaire. Le Sénégalais âgé de 39 ans, en situation irrégulière en Italie, fait l’objet d’un ordre d’expulsion émis par la préfecture de police de Sassari, suite à des condamnations antérieures, pour trafic et résistance à un agent public. Aux dernières nouvelles, le Sénégalais a été admis à l’hôpital pour avoir avalé des boulettes. Il y sera détenu jusqu’à expulsion, renseigne "Rewmi".

