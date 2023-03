Italie : Un gang dirigé par des Sénégalais démantelé Vingt et un jeunes identifiés comme membres d’une bande d’agresseurs et de voleurs ont été arrêtés ces derniers jours à Valence, en Italie. Le Grand Panel

D’après Les Échos, le gang est dirigé par des Sénégalais dont Abdourahmane Siley Seck qui, avec un autre ressortissant du pays de la Téranga, a été interpellé hier en même temps que huit autres malfaiteurs présumés. Un troisième Sénégalais dans le viseur des enquêteurs, est en fuite d’après le journal.



Les mis en cause, souligne le journal, ont entre 15 et 22 ans et sont de différentes nationalités : ils sont, notamment, guinéens, colombiens, espagnols et donc sénégalais. Encagoulés, ils visaient les discothèques, les places publiques et les bouches de métro pour agresser leurs victimes- généralement des mineurs- et les dépouiller de leurs affaires personnelles.



Ils sont tombés grâce à une opération conjointe menée par des brigades et des commissariats de districts et locaux. Présentés au procureur, ils sont poursuivis pour vol avec violence, menaces graves, troubles à l’ordre public et blessures graves. Quatre des dix-huit mineurs arrêtés sont privés de liberté tandis que les autres sont en liberté surveillée.



