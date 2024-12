Italie: Un immigré sénégalais arrêté pour avoir "tenté de tuer un policier"

En Italie, les autorités policières sont montées au créneau après «la série d'attaques» contre leurs éléments. Une des agressions implique un Sénégalais, rapporte "Les Échos", repris par "Seneweb".



L'immigré, âgé de 27 ans, a été arrêté pour avoir « tenté de tuer » un policier, d'après la même source. Les faits se sont produits à Lecce, lundi dernier, vers 18 heures, détaille le journal : «i[[...]. L'agent de service du commissariat local a été approché par [le mis en cause]. Le policier portait l'uniforme et le compatriote, déjà connu de la police, a d'abord agressé verbalement le policier avec un langage menaçant. [L'agent] lui a ordonné de s'éloigner, mais le Sénégalais a [fait fi de l'injonction]. Et lorsque le policier a tenté de s'éloigner, il a été [violemment] saisi par le cou. Une bagarre s'est produite au cours de laquelle [l'agent] a réussi à se libérer de l'emprise [de l'agresseur] puis l'immobiliser, laissant le temps à la patrouille de soutien d'arriver [...]]i».



L'homme a été arrêté et le policier, blessé, a été transporté à l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, son agresseur a tenté de l'étrangler à l'aide de la chaîne que l'agent portait autour du cou. Un certificat d'incapacité de travail de 10 jours, a été joint au dossier.



« C'est à se demander si l'immigré était lucide au moments des faits », s'interroge "Les Échos". Dans tous les cas, « l'heure n'est plus aux paroles ou à la solidarité formelle, mais aux actions concrètes, le projet de loi sur la sécurité doit être approuvé immédiatement, car il sert à protéger ceux qui protègent », tonne Domenico Pianese, secrétaire général du syndicat de police, repris par "Les Échos".