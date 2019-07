Italie: arrêté par la police, un Sénégalais avale 20 boules de cocaïne Et l’on reparle d’un Sénégalais arrêté en Italie pour trafic de drogue. Cette fois, c’est le journal "Les Echos" qui livre l’information sur ce compatriote pris samedi à Gramsci, en Italie à la suite d’une course-poursuite avec les policiers, vers 2 h du matin. Il a été cueilli avec 3 grammes de cocaïne et 2590 euros en espèces. Mais quelques temps après son arrestation, il s'est plaint de maux de ventre. Conduit à l’hôpital, le médecin découvre à l’aide d’un scanner, qu’il avait ingurgité 20 boules de de cocaïne.

