Italie: le modou-modou, la montre Rolex et la forte récompense Madou Gaye, un marchand ambulant de 22 ans, installé à Colorno, à Parme en Italie, est quelqu’un de bien. Le jeune homme a, en effet, ramassé une montre Rolex de luxe dans le centre-ville. Il se rend chez un horloger pour avoir une idée de la valeur de l’objet qu’il venait de ramasser, rapporte "Les Echos". Il découvre alors que la montre est une Golden Daytona d’une valeur de 30 000 euros (19 millions FCFA).

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Il ne chercha point à revendre l’objet, histoire de se faire une petite fortune, mais file déposer la montre à la police, qui finit par retrouver le propriétaire de la montre de luxe. Un richissime homme d’affaires, qui avait d’ailleurs porté avis de disparition après avoir perdu sa montre.



L’homme demande à rencontrer celui qui avait ramassé son objet de valeur. Apprenant que le jeune Sénégalais était au chômage, il lui propose de l’embaucher et lui offre une récompense de 16 millions Fcfa. Qui a dit que le bienfait n’est jamais perdu ?



