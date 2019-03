Italie : un Sénégalais met le feu à un bus de transport d’élèves (PHOTOS et VIDEO)

Panique générale dans un bus entre Peschiera et San Donato, dans la région de Milan, sur la route nationale 415. Un bus de transport d’enfants a été brûlé. Avant midi ce mercredi, Ousseynou Sy, un Sénégalais de 47 ans, chauffeur de bus, s’est soudainement levé de son siège et a versé de l’essence sur le bus qui a, à son bord, une cinquantaine d'élèves.



Toutefois, selon certaines sources, il aurait pris soin de faire descendre les passagers avant de passer à l’acte.

