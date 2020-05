« J'ai mis le feu dans le bol rempli d'essence avant de… », révèle le jeune qui a brûlé vif son père à Thiès.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mai 2020

Après avoir brulé vif son père, Fallou Diop a été arrêté par la police. Et face aux enquêteurs il a fait des aveux. « J'ai mis le feu dans le bol rempli d'essence avant de le lui jeter alors qu'il était devant la télé », a-t-il révélé.



Non sans révéler d’emblée : « Il a frappé et répudié ma mère. Il disait partout qu'elle couchait avec d'autres hommes. Et il me l'a répété en disant que c'est pour cela qu'il avait décidé de prendre une nouvelle épouse. Je n'ai pas supporté qu'il tienne pareils propos vis-à-vis de ma mère qui a toujours été une épouse dévouée ».



