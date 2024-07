JO Paris 2024 : Yves Bourhis échoue de peu en finale de canoë-kayak slalom

C’est le constat l’envoyé spécial de l’APS qui renseigne qu’avec un chrono de 95.78, Yves Bourhis espérait décrocher une médaille, mais il a finalement subi une pénalité de 50s. Ainsi, il s’est retrouvé avec un chrono de 147.78, terminant dernier de la finale en canoë-kayak slalom.



La médaille d’or a été remportée par le français Nicolas Gestion.



Agé de 26 ans et licencié à Quimper, le slalomeur sénégalais a, pour sa première participation aux JO, fait mieux que son frère ainé, Jean Pierre Bourhis.



Ce dernier avait représenté le Sénégal en 2016 à Rio (Brésil) et en 2021 à Tokyo (Japon). Mardi, Yves Bourhis sera en course pour le kayak slalom.