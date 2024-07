JO Paris 2024 : l’escrimeuse sénégalaise Ndèye Binta Diongue éliminée dès le premier tour

La Sénégalaise Ndèye Binta Diongue a été éliminée par l’Égyptienne Aya Hussein au premier tour de la compétition individuelle féminine d’escrime des Jeux olympiques (JO) Paris 2024, samedi 27 juillet, sous la verrière du Grand Palais.



Il y a eu un partage équitable des points entre Diongue et Hussein avant la pause, 6-6.



L’athlète sénégalaise a ensuite été dominée d’un point lors du second round, 14 à 13, durant les dernières secondes de son duel.



Comme à Tokyo en 2021, Ndèye Bineta Diongue, médaillée des Championnats d’Afrique d’athlétisme et des Jeux africains, s’arrête au premier tour.



Aps