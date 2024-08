JO Paris : Cheikh Tidiane Diouf bat le record du Sénégal vieux de plus de 55 ans, mais s’arrête en demi-finale du 400 m Cheikh Tidiane Diouf a battu mardi au Stade de France le record du Sénégal du 400 mètres datant de 1968, sans pour autant réussir à accéder à la finale des Jeux olympiques de Paris, a constaté l’envoyé spécial de l’APS. L’athlète sénégalais est arrivé en sixième position de la première série des demi-finales du 400 mètres, avec un chrono de 44 secondes 94, établissant un nouveau record national sur cette distance.

Le précédent était jusque-là détenu par Amadou Gako avec un chrono 45 sec 01 réalisé aux JO de 1968 alors organisés par le Mexique.



Au stade de France mardi, Cheikh Tidiane Diouf n’a pas atteint son objectif d’atteindre la finale du 400 mètres. Il s’est qualifié, lundi matin, pour les demi-finales de l’épreuve après être passé par les repêchages.



De son côté, Louis-François Mendy va tenter mercredi de valider son ticket pour la finale du 110 mètres haies des JO Paris 2024.

Le champion d’Afrique en titre a démarré ses olympiades sous les meilleures auspices dimanche en signant un chrono intéressant en 13”31.



En taekwando, Bocar Diop va disputer un combat de qualification face au serbe Lev Korneev dans la catégorie de moins de 58 kg.



Pour sa première participation, Bocar Diop veut faire mieux que ses devanciers, en l’occurrence Binta Diédhiou (Pékin 2008 et Londres 2018) et Balla Dièye (Rio 2016), qui ont représenté le Sénégal dans cette discipline lors des JO.



A 27 ans, le taekwondoïste a l’ambition de réaliser une belle performance après les mondiaux de 2023.



APS



