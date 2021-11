JO de Tokyo 1964: Diagna Ndiaye reçoit la 1ère génération de Sénégalais olympiens vendredi prochain

Le Président du Comité National Olympique Sportif Sénégalais, Mamadou Diagne Ndiaye, membre éminent du Comité International Olympique (CIO) reçoit, le vendredi 03 décembre 2021, à partir de 16 heures, au siège du Comité, la première génération des olympiens Sénégalais des jeux olympiques de Tokyo 1964, Amadou Gakou (400 et 4x400 m), Capitaine Mamadou Sarr (400 et 4x400 m), Malang Mané 100, 200 et 4x100 m) et Mambaye Ndiaye, (800 m), seuls rescapés de cette première génération de Tokyo 1964.

