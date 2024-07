JOURNEE DE SET SETAL SUNU REEW: La commune de Walaldé se mobilise

Les habitants de Walaldé sont sortis pelles et râteaux à la main pour participer activement à la journée de Setal sunu reew, une initiative communautaire visant à promouvoir la propreté et l'hygiène dans les espaces publics et recommandée par le Président de la République, Son excellence Bassirou Diomaye Faye.



La journée de nettoiement organisée pour la deuxième fois par le maire Moussa Sow et Coordonnateur national du PUMA à Walaldé est présidée par le Sous-préfet de Cas Cas , Oumar Sy qui a choisi d’accompagner ce jour Walaldé au titre de l’arrondissement.



La journée a servi de cadre pour nettoyer mais aussi pour visiter la commune de Walaldé afin de recenser les points critiques de la ville en ce début d’hivernage. Les autorités administratives et locales, ont décidé, ensemble aussi cette année de renforcer le dispositif de curage, de pompage et d’aménagement avec l’appui des équipes du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA),déjà déployées sur le terrain. Comme équipements , la mairie de Walaldé a déjà mobilisé des motopompes et des tuyaux pour l’évacuation des eaux de pluie stagnantes.



Les jeunes de Walaldé, en plus d’avoir nettoyé tous les endroits de leurs communes ont montré leur adhésion à cette initiative du Président de la République Bassirou Diomaye Faye dont l'objectif principal est de sensibiliser la population à l'importance de la propreté et de la gestion des déchets.



Il faut aussi rappeler qu’en nettoyant régulièrement les espaces publics, les populations contribuent à réduire les risques sanitaires, à protéger l’environnement et à renforcer la cohésion sociale.



Les jeunes de la commune, ont terminé cette journée d’investissement humain, par une Assemblée générale tenue chez le maire pour voir comment accompagner la municipalité à lutter efficacement contre les impacts des inondations qui souvent touchent la commune pendant l’hivernage.