JUVE: Le transfert de Ronaldo rapporte déjà gros aux actionnaires

Recrue la plus médiatique de l'été, Cristiano Ronaldo attend toujours, d'inscrire son premier but sous les couleurs de la Juve. En attendant, les actionnaires du club se frottent déjà les mains, l'action en bourse, ayant littéralement bondi après sa signature.



Sportivement, Cristiano Ronaldo n'a pas encore eu l'occasion de faire la différence sur le terrain avec son nouveau maillot. Mais, les actionnaires de la Juve se réjouissent déjà, de la signature estivale de l'attaquant portugais, officialisée le 10 juillet dernier. Comme le rapporte ce mercredi Marca, l'action du club a bondi en l'espace de quelques semaines.



Une capitalisation historique



+62% sur l'ensemble du mois dernier, avec même un pic momentané de +86% historique. D'autant plus notable que l'indice italien équivalent au CAC 40 (FTSE MIB) connaissait dans le même temps une baisse de 6,2%. La capitalisation du club turinois, atteint désormais un niveau historique de 1.350 millions d'euros.



L'action à l'unité a connu son niveau historique à 1,47 euro, dépassant le précédent record à 1,32 euro, datant de janvier 2002. De quoi faire de beaux bénéfices pour les actionnaires de la Juve.



Rmc