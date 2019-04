« Jakarta »: Cette boisson alcoolisée qui fait des ravages à Dakar

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Après les dosettes, une nouvelle type d’alcool dénommée « Jakarta » fait des ravages à Dakar. A la Médina, Grand Dakar, Colobane, Gueule Tapée, entre autres quartiers populaires de la capitale, elle est devenue un fléau, renseigne L’Observateur.



Sur la foi de témoignages parus dans un reportage, le journal note que les plus grands consommateurs de cette « eau de feu » vendue à 200 F CFA, sont des jeunes âgés de 13 et 17 ans. Le Dr. Idrissa Ba, psychiatre-addictologie, interrogé à cet effet, révèle que « beaucoup des cas d’accidents vasculaire cérébraux (Avc) chez les jeunes sont dues à la consommation d’alcool. De même que les problèmes d’hépatites ».

