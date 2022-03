Jaloux de sa relation avec une fille du quartier : Il tente de poignarder son rival avec un couteau

S’il y a quelqu’un qui a failli être perdu par sa jalousie maladive, c’est bien le sieur K. Sall. Fou amoureux d’une fille qui habite le quartier, le jeune homme qui ne lui a, malgré tout, jamais déclaré sa flamme, a eu le toupet de s’en prendre à l’amant de cette de la fille.



Ce dernier qui ne se doutait de rien a eu la surprise de sa vie, lorsqu’il a été nuitamment attaqué, à coup de couteau par son voisin. Ce, alors qu’il revenait de chez sa dulcinée, vers les coups d’une heure du matin.



Dans sa plainte pour détention d’arme blanche, violence et voie de fait et destruction de biens appartenant à autrui, le plaignant a expliqué aux enquêteurs du commissariat de la Médina qu’il l’a échappé belle.



Cette nuit là, raconte-t-il, après avoir passé de bons moments en compagnie de sa copine, il avait décidé de la raccompagner jusque chez elle. Et au retour, il avait décidé de prendre un peu d’air à la devanture de son domicile, avant d’aller se coucher. Mais ce qu’il ignorait, c’est que son voisin K. Sall l’attendait dans la pénombre, armé d’un couteau. K. Sall qui avait lui aussi jeté son dévolu sur la fille, avait, en effet, toujours gardé une dent contre son voisin de quartier.

Le pire évité de justesse



Il attendait certainement le moment propice pour déverser sa bile sur lui. Et puisqu’il l’avait aperçu seul dans la rue, il avait sauté sur l’occasion pour lui régler son compte. C’est ainsi que sans crier gare, il s’était rué sur lui, avec une arme blanche. Pris au dépourvu, le plaignant qui a eu un réflexe de survie, a tout de suite paré le coup avec sa main, avant de le plaquer au sol.



Et avec l’insulte à la bouche, malgré qu’il était dans une position de faiblesse, K. Sall a tant bien que mal essayé de se relever pour s’acharner encore sur celui qu’il considère comme son rival. Puisque ce dernier était plus fort que lui, il n’a pas pu se défaire de son étreinte. Ce qui fait que c’est facilement que ce dernier a arraché le couteau en question.



Pour autant, le mis en cause qui voulait vaille que vaille accomplir son forfait, a attendu que son protagoniste tourne le dos pour s’emparer d’une grosse brique qu’il a largué sur son scooter. Et il faut dire que n’eût été la prompte intervention des voisins, réveillés par le vacarme, la bagarre aurait viré au pire



Devant les enquêteurs, K. Sall qui ne pouvait pas nier l’évidence, avec les différents témoignages qui n’ont pas été en sa faveur, a fait des aveux circonstanciés. Seulement, il s’est prévalu de l’excuse de provocation, en soutenant que c’est le plaignant qui l’a humilié, sans autres précisions. Il a finalement été déféré au parquet.

Bes Bi