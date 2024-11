Jamm ak Njariñ gagne le département de Podor (Commission de recensement)

La liste de la coalition Jamm ak Njariñ a gagné les élections législatives anticipées de dimanche dans le département de Podor (nord), raflant 41 349 voix des 121 059 valablement exprimées, a-t-on appris de la commission départementale de recensement des votes.



La liste de la coalition Takku Wallu Sénégal formée autour de l’Alliance pour la République, la formation politique de l’ancien président Macky Sall et du Parti démocratique sénégalais (PDS), de son prédécesseur Abdoulaye Wade, s'est classée deuxième avec 37 813 voix, rapporte l'Aps.



Celle du parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), s’est retrouvée avec 21 641 voix.



La liste And Liggey Senegaal ak Racine (ALSAR) a recueilli 7 732 voix.



Deux sièges étaient en jeu dans le département de Podor, où 237 099 électeurs se sont inscrits.