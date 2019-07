Jammeh a exécuté 50 migrants ouest-africains dont 2 Sénégalais Audition après audition, les accusations se multiplient contre de l’ancien président Jammeh devant la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations, signale emedia.



Après avoir été accusé ce lundi d’avoir commandité l’assassinat de Deyda Hydara, deux "junglers", (les hommes de main de l’ex- chef de l’Etat) auditionnés devant ladite structure, accusent Jammeh d’avoir également commandité l’exécution sommaire d’une cinquantaine de ressortissants ouest-africains dont deux Sénégalais en 2005.

Arrêtés au large de Banjul, on les a soupçonnés d’être des mercenaires venus renverser le pouvoir en place.



