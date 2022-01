Jamra et ses collègues n’en démordent pas, Grand rassemblement contre l’homosexualité annoncé

Malgré le rejet de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité par le bureau de l’Assemblée nationale, les organisations islamiques ne se découragent pas. La lutte continue. Le vice-président de l’Ong Islamique Jamra, Mame Matar Guèye, annonce un grand rassemblement à la Place de la Nation dans les prochains jours, informe L'As.



Le porte-parole de Jamra prévient leurs détracteurs que les manœuvres et les intimidations aussi bien que les tentatives de corruption ne les feront pas fléchir.



Il soutient que ce noble et légitime combat sera mené jusqu’à son terme car, c’estle minimum de gratitude que les croyants de ce pays puissent exprimer pour l’immense héritage spirituel que leur ont généreusement légué nos grandes figures religieuses qui reposent en cette terre bénie du Sénégal.

