Jamra sur une autre bataille : Le producteur et les acteurs de «cirque noir» recherchés L’Ong islamique Jamra a engagé la bataille contre le producteur et les acteurs de la série «pornographique» intitulée «Cirque noir». Mame Mactar Guèye et compagnie ont pris les devants avant la diffusion de la série qui suscite déjà beaucoup de commentaires. Jamra a déposé une plainte contre le producteur et les acteurs à la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). L'As

Selon Mame Mactar Guèye, depuis le début de la plainte de Jamra et de ses alliés, mercredi dernier, le producteur, les acteurs et actrices (Wizzy, O. G., Kital, Foltz, Lamsa etDiagne-roi) de la «série pornographique» sont activement recherchés.



Les hommes du commissaire Aly Kandé sont à la trousse des acteurs. Le combat continue, d’après Mame Mactar Guèye, pour la préservation de nos valeurs socioculturelles et la sauvegarde de la santé mentale et morale des enfants. D’aucuns reprochent à Jamra d’avoir saisi la police au lieu du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) comme il l’avait fait avec la série «Infidèles».



Mais Mame Mactar Guèye rétorque que le champ de compétence du Cnra n’est pas étendu aux plateformes électroniques de communication et de diffusion comme YouTube, Facebook, Instagram, etc.



En la matière, précise-t-il, c’est la division spéciale de Cybersécurité qui est juridiquement et techniquement outillée pour faire face aux infractions commises sur des supports de diffusion autres que les chaînes de télévision classiques. L’enquête suit son cours.



