Jardin d’enfants «Les Petits Loups» : Un vigile détourne les salaires et simule une agression Le vigile A. S. Badiane avait l’habitude, depuis plus de 7 ans, d’aller retirer les salaires des employés du jardin d’enfants «Les Petits loups» de Point E, il a cette fois, soutenu avoir été agressé au sortir de la banque. Mais en réalité, il avait misé une partie de l’argent au Pari foot. Bes Bi

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

S’il y a une chose que le personnel du jardin d’enfants «Les Petits loups» regrette, c’est certainement d’avoir accordé une confiance aveugle au vigile A. S. Badiane, au point de lui remettre à chaque fin du mois, leurs chèques de paiement pour qu’il les touche à la banque. Ce sieur leur distribuait au total 1 million 200 mille FCFA. Mais cette fois, à la fin mars, il a été piqué on ne sait par quelle mouche et a disparu avec les salaires, en misant une bonne partie au Pari foot.



Dans leur plainte introduite au commissariat du Point E, les enseignants et autres personnels de cet établissement réclament le remboursement intégral de leurs salaires, sans possibilité de moratoire. Selon la dame R. Miguel, qui est enseignante dans cet établissement, le 31 mars, le vigile est venu dans sa classe pour lui demander son chèque aux fins de le lui retirer à la Bicis.



Ce qu’il a d’ailleurs fait avec tous les autres enseignants et techniciens de surface. Et puisque cela coïncidait avec un long week-end, il a attendu le samedi pour aller retirer les chèques à la Bicis.



Mais selon Mme Miguel, c’est le 2 avril que l’une des techniciennes de surface l’a appelé au téléphone pour lui dire qu’elle est à l’agence de Sham et que le vigile a déclaré s’être fait agresser et que tous les salaires des employés ont été emportés.



Choquée, l’enseignante explique qu’elle n’y a vraiment cru que lorsqu’on lui a passé un autre de ses collègues qui a confirmé les dires de la technicienne de surface. Une nouvelle qui s’est répandue comme une trainée de poudre dans l’école



Il simule une agression et se retrouve à l’hôpital Abass Ndao



C’est sur ces entrefaites qu’ils ont tous décidé de porter plainte contre le vigile qui, au même moment, s’est fait lui-même des blessures légères pour se retrouver à l’hôpital Abass Ndao.



D’ailleurs, l’un des enseignants a indiqué dans sa plainte que c’est lorsqu’ils sont allés rendre visite au vigile à l’hôpital, qu’ils se sont réellement rendu compte que ce dernier faisait dans la simulation. Mieux, lorsqu’ils sont allés voir le chef d’agence de la Bicis de Sham, ce dernier leur a révélé que l’argent en question a été retiré à l’agence du Point E



Il mise 240 000 au Pari foot et perd



Convoqué plus tard par les hommes du commissaire Thiam et soumis au feu roulant des questions, Badiane est finalement passé aux aveux. Il a affirmé qu’il avait simulé cette agression. Selon lui, après avoir retiré l’intégralité des salaires qui fait au moins, 1 million 200 mille, il a parié 240 000 francs au Pari Foot, mais il a tout perdu. C’est ainsi, dit-il, qu’il a encore misé sur de petits tickets, mais a encore perdu.



Sachant que les carottes étaient cuites pour lui, il a donc simulé l’agression. Il a indiqué avoir mis les salaires dans une enveloppe et qu’au sortir de la banque, il a été agressé par deux jeunes à bord d’une moto.



Mais lorsque les limiers lui ont demandé s’il avait fait une déclaration à la police, il a répondu par la négative avant d’avouer que c’est parce qu’il avait peur et voulait que les enseignants le croient, qu’il a simulé l’agression. Il a été déféré au parquet pour vol et abus de confiance.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook