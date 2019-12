Jardin de Nabil Choucair: L'arrêt des travaux inquiète le maire de Patte d'Oie

La Direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation des sols (Dscos) a fait arrêter les travaux de l’aménagement de la devanture de l’hôpital Nabil Choucair. Un projet inscrit dans le cadre de l’aménagement global urbain de Dakar. Seulement, l’arrêt des travaux ne semble pas être du goût de l’édile de la Commune de Patte d’Oie. « Un arrêt des chantiers avait été brandi par la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (Dscos) au mois de juin dernier », a regretté le Maire de la Commune de Patte d’Oie, Banda Diop.



Ainsi, il a informé son Conseil municipal de la situation, avant d’envoyer un élément de réponse, c’est-à-dire, un mémorandum sur les différentes étapes que le projet a déjà, suivi. « Malheureusement, la Dscos campe sur sa position. Nous ne savons toujours pas les raisons. Il y’a une convention qui a été signée depuis le 20 décembre 2018 par la direction du cadre de vie.



Et, il ressort de cet accord que l’Etat apporte son tutorat technique, la collectivité locale apporte sa surveillance municipale et le promoteur construit des espaces commerciaux et investit toute la plateforme qui ne doit pas connaitre d’édifices », a-t-il expliqué.



L’édile de Patte d’Oie soutient avoir requis et obtenu l’avis les services de l’Ageroute qui a donné son accord, le 20 mars 2019. Egalement, il dit avoir requis les services de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) qui a même, proposé un plan de dévoiement que le promoteur a accepté. « Nos tentatives d’entrer en contact avec la Dscos sont pour le moment restées vaines », précise-t-il.



