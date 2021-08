Jaxaay- Keur Massar : Un bus Tata finit sa course dans la maison de l’imam, son conducteur s’enfuit Un rocambolesque accident s’est produit avec un bus Tata, ce lundi matin, aux environs de 4 h du matin au quartier 11B de la commune de Jaxaay, dans le département de Keur- Massar. En effet, le conducteur du bus Tata de la ligne 52, AA 217BH, a violemment heurté deux hommes avant de finir sa course dans la maison de l’Imam Bâ de 11B Jaxaay. Tribune

Le chauffeur qui conduisait sans permis, a pris la fuite juste après son forfait, laissant les blessés sur place, ainsi que des dégâts. Alertés, les sapeurs-pompiers de Rufisque ont récupéré les deux blessés, afin de les conduire dans une structure sanitaire.



Des agents de la police de Jaxaay étaient également sur place pour faire le constat. Des comprimés de toxicomanes ont été retrouvés dans le bus accidenté. D’après les témoins qui ont assisté à la scène, le conducteur est un habitué des lieux, puisqu’il récupère le bus très tôt le matin pour l’emmener à son chauffeur titulaire qui doit prendre service vers 5 h du matin.



