"Je ne suis pas comme les autres", les premiers mots de Cristiano Ronaldo à la Juve

Cristiano Ronaldo, fraîchement recruté par la Juventus, a donné sa première conférence de presse avant de poser avec sa nouvelle tunique frappée de son célèbre n°7. Le Portugais arrive à Turin et ne vient "pas en vacances". En Italie, il compte bien gagner et gagner encore.



La Juventus

"La Juventus est l'une des meilleures équipes du monde. J'ai pris cette décision il y a longtemps. C'était une décision simple vu la dimension du club et c'est une étape très importante dans ma carrière. Un grand entraîneur et un grand président habitués à gagner; c'était facile de décider de venir ici. Je ne suis pas venu ici en vacances. Je veux gagner avec la Juve. Je suis là pour laisser une trace dans l'histoire du club et je suis sûr que tout se passera bien."



Son âge (33 ans)

"Je suis quelqu'un qui aime penser à l'instant présent. Je suis encore très jeune et j'ai toujours aimé les défis, du Sporting à Manchester United, et maintenant à la Juventus. C'est un défi et je suis très bien préparé. L'âge ne compte pas. Je me sens bien. Je suis excité, je suis impatient de commencer. Les joueurs de mon âge vont souvent dans d'autres pays, avec tout mon respect, au Qatar ou en Chine. Je veux montrer que je ne suis pas comme les autres. Je suis différent."



La standing-ovation du Juventus Stadium en avril dernier

"C'était un moment incroyable pour moi. J'ai droit à un accueil formidable et je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient dans le stade, sur le terrain d'entraînement, à l'aéroport, toutes les personnes à qui je compte donner une réponse sur le terrain."



La Serie A

"C'est un championnat difficile, très tactique. Ma carrière n'a jamais été facile et je suis un gars qui aime sortir de sa zone de confort. J'ai confiance en moi, en mes coéquipiers et en mon club."



La Ligue des champions

"C'est un trophée que tout le monde veut gagner, mais c'est très difficile. La Juventus s'est rapprochée de nous (la finale Real-Juve de 2017, ndlr), mais il y a toujours une part d'inconnu dans les finales. J'espère apporter de la chance et de la sérénité. Nous nous battrons pour tous les trophées."











Rmc