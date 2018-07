"Je vais l'attraper et lui faire du sale": le violent clash entre Booba et Maître Gims Les rappeurs s’affrontent dans un combat digital après l’apparition d’une vidéo sur les réseaux sociaux. On peut y entendre ce qui semble être la voix de l’ancien membre de Sexion d’Assaut, souhaiter «l’anéantissement de Booba». Fidèle à lui-même, «le Duc» a répondu en postant des messages provocants sur son compte Instagram.





Ce vendredi, le rappeur né à Boulogne-Billancourt s'en est pris à l'interprète de "Sapés comme jamais". Sur son compte Instagram, il publie deux extraits sonores où l'on entend Gims proférer des menaces à l'encontre de "B2O". Les propos du chanteur semblent avoir été enregistrés à son insu.



"Il y a trois jours, j'ai fait une invocation, j'ai demandé à H-Magnum de prier, ma femme elle aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba, j'ai demandé sa destruction pour le mal et l'humiliation qu'il veut tenter de me faire. J'ai demandé à Allah, à Dieu de me trouver une issue favorable. De s'en débarasser comme lui il le veut (...) Booba, il faut l'arrêter, ça suffit!", entend-on dire celui qui enchaîne les tubes en France.



Gims: "Je vais lui faire du sale"

Dans une seconde vidéo, l'ex-rappeur de Sexion d'Assaut va encore plus loin. "Booba faut l'arrêter (...) je vais l'attraper, je vais lui faire du sale". En légende de la deuxième vidéo, le rappeur pris pour cible répond: "Le gars parce que j'ai dit qu'y ressemblait à un Simpson sans ses lunettes il est parti invoquer le Tout-Puissant pour ma destruction. Bah dis donc Morray, heureusement qu'j'ai pas b**** ta femme", relate Le Parisien.



Depuis, les deux publications ont été supprimées par Instagram, selon Booba. "Les rappeurs TF1 ont le bras long on dirait!!! Mes vidéos sur le marabout de château-rouge ont été retirées", peste-t-il dans un post Instagram. Contacté par Le Parisien, l'entourage du chanteur s'est muré dans le silence. En attendant, le clash anime les réseaux sociaux.



L'origine de leur différend



La brouille entre les deux artistes ne date pas d'aujourd'hui. L'origine de leur différend remonte au printemps dernier lorsque Gims avait accusé Booba - sans le nommer toutefois - d'acheter des "streams" (vues sur YouTube) pour gonfler ses ventes. En réaction à cette attaque, Booba avait rétorqué que Gims n'était pas "commissaire streamzer" et qu'il faisait de la "délation".







