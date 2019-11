Jean-Claude Marut sur la crise casamançaise : « il y a une contradiction dans la politique casamançaise de Macky Sall » Spécialiste de la crise casamançaise, Jean-Claude Marut, n’est pas convaincu par la gestion de cette crise par le président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a une contradiction dans la politique casamançaise de Macky Sall. Contradiction entre le discours officiel sur la recherche de la paix et des actes révélant (chez lui comme chez ses prédécesseurs) la volonté d’affaiblir la rébellion suffisamment pour ne pas avoir à négocier avec elle. Contradiction entre le dialogue officiel entre l’Etat et (Salif) Sadio, et l’interdiction qui lui est faite d’assurer la moindre réunion publique », a-t-il, en effet, confié au journal LES Echos.

Toutefois, relève-t-il, « une négociation serait inutile et dangereuse, puisqu’elle obligerait à des concessions et donnerait une large audience internationale à un mouvement en perte de vitesse ».



