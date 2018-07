Jean-Paul DIAS : « Sidiki KABA et Ismaïla Madior FALL ont passé tout leur temps à… » Jean Paul Dias n’a pas attendu longtemps tour tailler en pièces les ministres Ismaïla Madior Fall et Me Sidiki Kaba, l'ancien et l'actuel ministre de la Justice, après l’annonce du verdict de la Cedeao donnant raison au maire de Dakar, sur son recours dans son procès de la caisse d’avance.

« C’est une grande victoire pour Khalifa Sall »

C’est du moins l’avis de Jean-Paul Dias, Secrétaire général du Bcg et membre de la coalition Taxawu Sénégal. «Je pense que les deux ministres successifs de la justice (Sidiki Kaba et Ismaïla Madior Fall, Ndrl) qui ont passé tout leur temps à mentir, en niant l’existence de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, doivent démissionner suite à cette décision rendue par la Cour de la Cedeao», martèle Jean Paul Dias interrogé par nos confrères de Walf Quotidien.



Ensuite, poursuit l’allié de Khalifa Sall aux dernières élections législatives, «les autorités judiciaires du Sénégal devraient avoir honte car la Cedeao vient de démontrer que cette justice n’est pas indépendante. Aujourd’hui, les autorités judiciaires du Sénégal doivent libérer immédiatement Khalifa Sall. Même si elles veulent faire appel, le maire de Dakar doit comparaitre en citoyen libre. Le Sénégal ne peut pas continuer à ignorer ou à piétiner les décisions des juridictions internationales», martèle Dias-père.







