Jeudi à haut risque: Frapp, Y'en a marre investissent la banlieue Y’en a marre, Frapp, les habitants du quartier Darou Salam 02 extension de la Commune de Keur Massar, et autres, comptent battre le macadam pour dénoncer les spoliations foncières à répétition sur leurs terres.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 08:01 | | 0 commentaire(s)|

La banlieue va manifester, ce jeudi, contre les spoliations foncières à répétition sur ses terres. En effet, les mouvements citoyens Y’en a marre et Frapp viennent en renfort à cette grande marche qui aura comme point de départ Pikine Tally Bou Mack.



Keur Massar



À Keur Massar, où 245 personnes sont menacées de déguerpissement, les populations sont en guerre contre le DG de Senico, Abdoulaye Dia.



Autre foyer de tension foncière, c’est Yeumbeul Nord où des populations s’opposent à la répartition d’une superficie de 23 ha. Il s’agit du périmètre de reboisement octroyé par l’État pour des besoins d’équipements collectifs au profit de leur commune.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos