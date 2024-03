Jeune Sénégalais assassiné en France: Horizon Sans Frontières fustige le silence de Macky Sall

Le silence du Président Macky Sall, après l’assassinat par la police française d’un jeune Sénégalais, dans la nuit du 12 au 13 mars 2024? au cours d’une intervention, fâche l’Ong Horizon Sans Frontières (Hsf). Sur les ondes de la Rfm, Boubacar Sèye, président de Hsf, dénonce le mutisme du chef de l’Etat qui, selon lui, n’a pas jusqu’à présent réagi face à cet acte ignoble et inacceptable, renseigne "Sudquotidien.sn".



Le patron de Horizon Sans Frontière (HSF) estime que c’est parce que l’Etat du Sénégal ne réagit pas, que les Sénégalais de la diaspora sont devenus, malheureusement, des cibles faciles à attaquer. « Et ça, nous le regrettons vivement. Le Président Macky Sall devrait le plus rapidement possible communiquer sur l’assassinat de ce jeune », martèle Boubacar Sèye.