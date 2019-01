Jeunes socialistes cueillis par la Dic : Le chargé de com' de Barth parmi les arrêtés

La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé, depuis hier nuit, à l'arrestation de trois (3) "khalifistes". Il s'agit de Pape Konaré, chargé de communication du maire Barthélémy Dias, d'Habib Mboup, responsable de la jeunesse socialiste de Mermoz-Sacré-Cœur et d'Arona Sall, jeune socialiste.



D'après des informations obtenues par Seneweb, ils ont été successivement arrêtés à 20 heures, à 5 heures et à 7 heures du matin.



Mais, selon des proches de Khalifa Sall, rien n'a encore fuité quant aux véritables raisons de leurs arrestations. "On ne connaît pas les motifs, on l'a appris comme tout le monde, ce mardi matin", dit un responsable de Taxawu Dakar contacté par nos soins.



En tout cas, depuis l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade, la sécurité est renforcée dans Dakar.

