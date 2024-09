Jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest : La 15eme session de l'Assemblée générale de l'organisation, célébrée ce samedi La situation qui prévaut dans la bande de Gaza était très présente dans l'atmosphère et dans les discours. Le thème de l'activité porte sur « la jeunesse musulmane Ouest-Africaine face aux défis du monde contemporain, impacts et responsabilités ». La session a bien débuté avec la lecture du Coran et un spectacle de slam sur l'émigration irrégulière.

La Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Cultures du Sénégal, Khady Diene Gaye, présidant l'ouverture des travaux se dit très honorée de représenter le Gouvernement. Et, elle réaffirme sa disponibilité à accompagner les organisations et associations surtout, rassemblant des jeunes. Selon elle, cette émigration est en train de décimer des générations de Sénégalais et de Sénégalaises.



D’après le président de la commission d'OJEMAO, Dr Vahama KAGAMATE, la jeunesse musulmane en Afrique de l'ouest, confrontée à un ensemble complexe de défis contemporains, se trouve à la croisée des chemins. Pour lui, ces défis ne se limitent pas à l'instabilité politique, aux conflits dans la sous-région et dans la communauté musulmane. Il a aussi, évoqué les inégalités économiques, les mutations socioculturelles et autres… « Les jeunes musulmans, en tant que groupe démographique important doit jouer un rôle central dans la construction de sociétés résilientes et prospères », instruit-on.



Cette activité, offrant une opportunité à réfléchir et, à échanger sur le rôle déterminant que doit jouer la jeunesse musulmane ouest-africaine face aux défis du monde contemporain a vu la participation de plusieurs associations, issues des 𝟎𝟖 𝐩𝐚𝐲𝐬 membres de l’OJEMAO.



A retenir, l’évènement, ayant enregistré des membres, venus de la Gambie, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger…, s'est tenu en marge du 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ( 𝐂𝐈𝐅) 𝐝𝐮 𝟐𝟎 𝐚𝐮 𝟐𝟐 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒.



