Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 : Le Sénégal et la France signent un accord de 15 millions d’euros

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|





Selon la même source, les Joj 2026 verront la participation de près de 4.676 athlètes dont 50 % seront des femmes. Le Ministre Doudou Ka s’est réjoui du choix porté sur le Sénégal pour abriter cette importante manifestation sportive d’envergure internationale. Il a également tenu à féliciter « Sport Impact » qui, selon lui, s’est évertué à faire de cet événement une grande réussite. Il a aussi salué l’engagement du Chef de l’État,



« Les progrès enregistrés dans notre coopération bilatérale sont exemplaires de cette si longue histoire commune entre nos deux pays et nos deux peuples. Il a souligné l'impact significatif de cet événement pour le développement du sport et les perspectives qu’il offre à la jeunesse.



«Les Joj 2026, qui seront organisés par le Sénégal, seront une célébration planétaire de la jeunesse. Ce sera une première en Afrique. C’est un immense défi qui nous attend mais que le Sénégal compte relever avec brio, avec l’ensemble de nos partenaires, dont la France », a-t-il dit.

Adou FAYE «Ce financement de 15 millions d’euros vient s'ajouter à la première tranche signée le 04 novembre 2022 entre l’État du Sénégal et l’ Afd - Agence française de développement qui se chiffrait à hauteur de 45 millions d’euros pour soutenir le premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain. Au cœur de cet accord, l'importance de la coopération entre le Sénégal et la France, notamment pour l’organisation et la réussite des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) 2026 », lit-on dans un communiqué du ministère de l’Economie.Selon la même source, les Joj 2026 verront la participation de près de 4.676 athlètes dont 50 % seront des femmes. Le Ministre Doudou Ka s’est réjoui du choix porté sur le Sénégal pour abriter cette importante manifestation sportive d’envergure internationale. Il a également tenu à féliciter « Sport Impact » qui, selon lui, s’est évertué à faire de cet événement une grande réussite. Il a aussi salué l’engagement du Chef de l’État, Macky Sall , Président de la République, de faire de la jeunesse le cœur de son programme économique et social. M. Ka s’est réjoui de ce que « le Sénégal et la France entretiennent des relations privilégiées » tout en magnifiant l’exemplarité du partenariat entre les deux pays.« Les progrès enregistrés dans notre coopération bilatérale sont exemplaires de cette si longue histoire commune entre nos deux pays et nos deux peuples. Il a souligné l'impact significatif de cet événement pour le développement du sport et les perspectives qu’il offre à la jeunesse.«Les Joj 2026, qui seront organisés par le Sénégal, seront une célébration planétaire de la jeunesse. Ce sera une première en Afrique. C’est un immense défi qui nous attend mais que le Sénégal compte relever avec brio, avec l’ensemble de nos partenaires, dont la France », a-t-il dit.





Source : Le 6 novembre 2023, Doudou Ka, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal et Madame Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports, ont procédé à la signature d’un accord important pour le financement additionnel du projet de réhabilitation d'infrastructures sportives en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) de Dakar 2026.Source : https://www.lejecos.com/Jeux-Olympiques-de-la-Jeun...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook