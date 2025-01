“Jeux Olympiques de la Jeunesse : Le Sénégal, comme la France, déjouera les pronostics” En 2024, les Jeux Olympiques de Paris étaient annoncés comme un possible fiasco. Certains médias, dont "Le Parisien", pointaient du doigt les tensions sociales et les défis organisationnels, affirmant que l’événement risquait de sombrer dans l’échec. Pourtant, contre toute attente, les Jeux de Paris ont été une réussite éclatante, laissant derrière eux un héritage mémorable. Aujourd’hui, les mêmes doutes planent sur le Sénégal, hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Mais à l’image de la France, le Sénégal s’apprête à démontrer que résilience et préparation peuvent transformer des défis en succès.

La France, une leçon de résilience



En 2024, les critiques étaient nombreuses avant les JO de Paris. Le slogan viral #PasdeRetraitPasdeJO illustrait la menace de perturbations liées aux tensions sociales, notamment autour de la réforme des retraites. Certains observateurs prédisaient un chaos organisationnel. Pourtant, la France a su relever le défi. Malgré un contexte tendu, les JO de Paris ont marqué les esprits, par leur organisation impeccable, leur impact économique et leur rayonnement international.



Le Sénégal face aux mêmes doutes



En 2026, le Sénégal deviendra le premier pays africain à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les sceptiques, comme en France en 2024, pointent les défis logistiques, économiques et sociaux. Pourtant, à l’image de Paris, le Sénégal montre des avancées concrètes.



Les chantiers des infrastructures, notamment à Dakar, Diamniadio et Saly, sont en bonne voie. Le gouvernement, épaulé par le Comité International Olympique (CIO), a mobilisé des ressources considérables pour garantir la réussite de cet événement. Les retombées attendues sont multiples : rayonnement du Sénégal à l’international, dynamisation du tourisme et de l’économie locale, et promotion de la jeunesse africaine.



Une réussite annoncée pour le Sénégal



Les Jeux de Paris ont prouvé que, malgré les obstacles, un événement de cette envergure peut être une réussite éclatante. Le Sénégal s’inspire de cet exemple pour transformer les doutes en opportunités.



Comme le souligne le ministre sénégalais des Sports : « Nous savons que des voix sceptiques se lèvent, comme cela s’est produit en France. Mais nous avons foi en nos capacités. Le Sénégal sera prêt à accueillir le monde et à faire honneur à l’Afrique ».



Tout comme la France en 2024, le Sénégal en 2026 prouvera que le sport peut transcender les obstacles et unifier les nations.



