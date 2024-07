Jeux olympique Paris 2024 : L’Apix au cœur des JOJ Dakar 2026 Du 23 Juillet au 1 er Août 2024, le Directeur Général de l’Agence de Promotion des investissements et des Grands Travaux du Sénégal (APIX S.A.), Bakary Séga Bathily, à Paris pour participer aux activités du Club Dakar 2026.

Ce club a été créé pour promouvoir la destination Sénégal, qui organisera les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2026 et a choisi comme prétexte les jeux olympiques de Paris pour donner une grande tribune aux acteurs évoluant dans la promotion de la destination Sénégal et à l’amélioration de l’environnement des affaires. Dans cette optique, il était l'invité de AFRIQUE ÉCONOMIE/ RFI de ce Jeudi 25 juillet 2024, avec comme focus les JOJ DAKAR 2026.



La Maison du Sénégal, emménagée en Ile Saint-Denis accueillera des expositions, des activités de promotion touristique et culturelles mais également toutes les structures étatiques qui interviennent dans la promotion des investissements au Sénégal notamment APIX S.A.



Le 31 Juillet 2024 (15H-16H30), le Directeur Général de l’APIX interviendra dans un panel intitulé « les JOJ : levier d’attraction des investissements dans l’industrie du sport ». Il s’agira pour lui de montrer l’opportunité unique que représentent les JOJ pour le Sénégal qui pourrait se positionner comme une destination de choix pour les investissements privés dans l’industrie du sport.



Les JOJ offrent une plateforme idéale pour attirer les investisseurs, améliorer les infrastructures sportives et renforcer l’image du Sénégal à l’International.

Les JOJ vont également stimuler la créativité, la création d’emplois et de nouveaux types de métiers.



Par ailleurs, développer une véritable industrie du sport au Sénégal, passera nécessairement par la construction d’infrastructures et l’acquisition d’équipements sportifs dans les territoires, les collectivités locales.

Ceci entre en droite ligne avec les nouvelles politiques publiques pour le développement économique du Sénégal qui regorge d’une ressource essentielle qui est « sa jeunesse » (Plus de 70% de la population).



Les défis sont nombreux dans le domaine de l’investissement dans le sport, cependant ils sont répertoriés et peuvent être relevés et devenir une niche de croissance économique importante.



APIX S.A, en partenariat avec le Comité de Coordination des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) entend jouer un rôle important dans le développement de l’Industrie du Sport et a commencé à se positionner comme MOD dans la réalisation d’infrastructures sportives de haut niveau.







