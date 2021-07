Jeux olympiques de Tokyo 2020: Les Sénégalais Ndèye Bineta Diongue et Ibrahima Diaw, éliminés Mauvaise entame des athlètes sénégalais en lice ce samedi 24 juillet 2021, aux Jeux olympiques de Tokyo. Ndèye Bineta Diongue et Ibrahima Diaw ont été éliminés dès le premier tour, en escrime et au tennis de table.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

L’épéiste, première Sénégalaise à entrer en lice, n’ira pas plus loin que les 16es de finale, pour ses premiers JO. L’escrimeuse, plusieurs fois championne du Sénégal, a été médaillée de bronze deux fois au niveau continental. Elle devra patienter pour satisfaire ses chances de médailles.



La compétition se poursuit pour les athlètes sénégalais demain, dimanche. Chiara Costa, d’origine italienne, effectuera son baptême du feu au tir skeet dames.



Après elle, Jean P. Bourhis défendra les couleurs du Sénégal en canoë kayak.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos