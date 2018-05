Jeux olympiques de la Jeunesse 2022: quatre pays africains candidats Le Botswana, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie sont candidats à l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2022 que le Comité international olympique (CIO) souhaite confier à un pays africain, a indiqué l’instance, ce 3 mai 2018. Les JOJ sont réservés aux athlètes âgés de 15 à 18 ans. Le pays organisateur de cette 4e édition sera désigné lors d'une session du CIO qui se tiendra les 8 et 9 octobre prochain à Buenos Aires. L’Afrique n’a jamais organisé des Jeux, qu’ils s’agissent de JO d’hiver ou d’été ou de JOJ.

Quel pays africain aura l’insigne honneur d’organiser des Jeux olympiques de la Jeunesse ( JOJ) pour la première fois sur le continent ? Le 8 ou le 9 octobre 2018 à Buenos Aires, le Comité international olympique (CIO) désignera le pays-hôte des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2022. Quatre nations sont en lice a indiqué le CIO, ce 3 mai 2018 : le Botswana, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie.



Chaque pays a ses atouts



Les Joj sont un événement reservé à 3 000 à 4 000 athlétes agés de 15 à 18 ans . Ces jeux d’été pour les juniors ont déjà eu lieu à Singapour (2010) et à Nankin (2014), tandis que la 3e édition se tiendra du 6 au 18 octobre 2018 à Buenos Aires. Pour la 4e édition, chacun des quatres pays a des arguments à faire valoir.

Le Botswana a déjà organisé avec succés les Jeux africains de la Jeunesse (Jaj), en 2014 à Gaborone. Le Nigéria est l’une des plus fortes économies d’Afrique (en 2018, le Fmi table sur une croissance de 2,1%). Le Sénégal est généralement bien introduit dans les instances sportives. Quant à la Tunisie, elle accueille régulièrement des manifestations sportives d’importance.











