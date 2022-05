Jeux olympiques des sourds: Le Sénégal bat Ouzbékistan 2 buts à 1 et file en quarts de finale

Le Sénégal jouait ce dimanche son dernier match de poule pour confirmer sa qualification en quarts. Face à l’Ouzbékistan, les hommes d’Abdoul Aziz Dieng se sont imposés sur le score de 2-1.



Les deux buts sénégalais de la partie ont été inscrits par Pape Serigne Mbengue, à la 15e puis à la 81e minute.



Le Sénégal avec un match nul et 3 victoires, termine à la première place de la poule D et se qualifie en quart de finale.



