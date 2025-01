Joal-Fadiouth - Inhumation de Emmanuel Sobel Diouf : L’ancien maire repose aux cimetières mixtes et mythiques de l'ile aux coquillages La commune de Joal-Fadiouth a rendu hommage avant-hier au défunt maire Emmanuel Sobel Diouf qui repose désormais aux cimetières mixtes et mythiques de Fadiouth, l'île aux coquillages. Suite à l'acheminement du corps depuis Dakar, le cercueil a été exposé à la mairie de Joal-Fadiouth avant une mise en berne du drapeau symbolisant le deuil frappant toutes les communautés de la commune. S Sud quotidien

Une grande cérémonie a été organisée à la place publique de Fadiouth pour rendre hommage à Emmanuel Sobel Diouf, suivie d'une messe avant de le conduire vers sa dernière demeure. Auparavant, des témoignages émouvants ont été faits à l'endroit du défunt.



Dans la pure tradition des lignées maternelles, Simala et Yokaam, il a été rappelé le rôle qu'il a joué pour la mise en place d'un Haut Conseil des lignées maternelles. Cette structure a fini de montrer la dimension de l'homme dans la vie de relations en famille et les différentes lignées des habitants de Fadiouth.



Sur Son passé politique, il a été député-maire de Joal-Fadiouth de 1972 à 1989 et a joué un rôle primordial dans l'urbanisation et l'extension de la commune de Joal-Fadiouth.



Pierre Thérèse Diouf, au nom de sa famille politique socialiste, a mis en avant les valeurs et qualités de l'homme partagées par tous ses camarades .Selon Madame Aissatou Sophie Gladima, la mairesse de la commune, le défunt Emmanuel Sobel Diouf est sans égal, un homme véridique et de principe, quelqu'un qui aimait beaucoup sa tradition.



Des femmes lui ont rendu hommage par des chants et rythmes du terroir qu'il aimait tant. Il a son actif beaucoup de hauts faits notables comme la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement. En plus, il avait convaincu les commerçants de s'acquitter de la taxe municipale et d'accepter des lotissements pour l'extension de la commune.



On peut le citer aussi comme père de la coopération décentralisée de Joal-Fadiouth car il avait jeté les bases des premiers jumelages de la commune avec des villes allemande et espagnole.



Ibrahima Sarr, un ancien ministre du budget mais aussi de l'énergie, présent à la cérémonie, a tenu à faire des témoignages sur Emmanuel Sobel Diouf qu’il voit comme un symbole pour la République du Sénégal et un grand serviteur de l'Etat qu'il a connu par le canal de son frère.



