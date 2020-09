Joal: Un charlatan tue un homme âgé de 19 ans

Un meurtre odieux s’est produit dans la nuit du vendredi au samedi vers 3h du matin, dans la commune de Joal. Une bagarre opposant le jeune Baye Zale Ndour à un présumé voleur répondant au nom de Moustapha a viré au drame, rapporte L'As.



Selon un témoin, alors que toute la maison était dans les bras de Morphée, ils ont entendu un bruit étrange. Ainsi Aliou et Baye Zale Ndour se sont levés pour inspecter la demeure. Ils aperçoivent un individu qui a aussitôt pris la poudre d’escampette. Alors il est pourchassé par Baye Zale Ndour, âgé de 19 ans. Il réussit à débusquer le malfaiteur de son refuge dans la pénombre d’un arbre. Interpellé par Baye Zale Ndour, le présumé voleur brandit un couteau et se fait menaçant.



Les deux hommes se livrent à une bagarre pendant laquelle Moustapha poignarde mortellement Baye Zale Ndour avant de disparaître dans la nature. Les gendarmes informés ne tarderont pas à mettre la main sur Moustapha. La dépouille de Baye Zale Ndour est transportée au centre de santé de Mbour pour les besoins de l’autopsie. Moustapha lui, est en garde à vue à la brigade de la gendarmerie de Joal. Selon certaines indiscrétions, il est connu comme un charlatan à Joal. Mais son business était à l’arrêt à cause du manque d’argent et de la rareté du poisson, Moustapha s’est provisoirement reconverti en voleur pour subvenir à ses besoins.

