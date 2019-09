Joal : Un pêcheur disparait en mer

C'est dans la nuit du lundi à mardi que les faits se sont déroulés à Joal. Un pêcheur originaire de Dara Djolof est tombé en pleine mer et depuis, son corps est introuvable. Les recherches n'ont rien donné.

Dans son quartier, à Mbouday Joal, c'est l'émoi et la consternation.

Le capitaine de pirogue a été arrêté par la gendarmerie de Joal et déféré au parquet. Les pêcheurs ne portaient pas de gilets de sauvetage.

