Joal, terre de pêcheurs : Trois propositions-clés de Maguette Sène et La Marche Des Territoires/Andu Nawlé pour son essor Pour un avenir meilleur dans nos territoires, Maguette Sène et La Marche Des Territoires/Andu Nawlé proposent :



Des aides renforcées pour nos pêcheurs



Un soutien pour une pêche durable et respectueuse de l’environnement



Des infrastructures modernisées pour maximiser la production locale



Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 10:27



