Joël Sambou, frère de Henriette : « ma mère est malade » Le frère de Henriette Sambou, meurtrière de l’enseignant Henry Ndiaye, Joël, a lancé un vibrant appel du cœur pour que sa mère, également retenue dans cette affaire, pour vente d’alcool non autorisée, n’aille pas en prison.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant sur la RFM, Joël Sambou révèle, « ma mère est malade. L’année dernière, presque à la même époque elle était à l’hôpital et a subi une opération. Elle doit suivre des soins et ne peut rester en prison ». Lançant un appel pour que sa maman soit libérée, Joël a démenti les informations selon lesquelles, l’enseignant et sa sœur entretenait des relations intimes. « Ce n’est absolument pas vrai. Henry est un ami de la maison, il nous prenait tous comme ses frères et sœurs. Tout ce qu’on raconte est faux ».

