Jokko ak Macky : Le Président sera en direct demain, avec plus de 300 jeunes sur Leral Tv et Leral Fm Le président de la République, Macky Sall, sera en direct avec plus de 300 jeunes demain 30 juin, sur Leral Tv et Leral Fm, à 17h.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|





Ndèye Fatou Kébé