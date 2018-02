Joseph Antoine Bell, ancien international camerounais : « A la coupe du monde, on n’a pas le droit de faire le Ramadan » Présentement au 5e championnat d’Afrique des nations au Maroc, Joseph Antoine Bell, ancien international camerounais, nous a donné l’occasion de l’interpeller sur l'actualité du mondial 2018.

« Le Sénégal a des joueurs pour faire un bon mondial »

« Je pense que toutes nos équipes peuvent aller très loin dans cette compétition, mais il faudrait voir dans quelles disposions ils arriveront en Russie. On est encore à 5 mois de cette coupe du monde, difficile de se prononcer sur une telle question.



Sinon, je pense que le Sénégal a des joueurs pour faire une bonne coupe du monde », a expliqué Joseph Antoine Bell, ancien international Camerounais.



La préparation de cette coupe du monde va coïncider avec le ramadan, (15 mai-14 juin)

« Moi, je ne connais pas trop la religion musulmane. Pour mieux préparer la Coupe du Monde, il faut se dire qu’on n’a pas le droit de faire le Ramadan. Si vous le reportez, il n’y a plus de souci à ce niveau. Je pense que les équipes doivent s’adapter à la situation et, avec l’encadrement, mettre les choses au clair et trouver des solutions à cette situation, pour faire une bonne préparation et une bonne phase finale de coupe du Monde. Cela demande une bonne organisation et une bonne logistique », ajoute Antoine Bell dans Stades.

