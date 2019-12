Joueur africain de l'année : Jürgen Klopp ne veut pas choisir entre Mané et Salah

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 20:59



Alors que le Sénégalais et l'Égyptien sont en lice pour le titre de joueur africain de l'année, leur entraîneur à Liverpool estime que les deux joueurs mériteraient de remporter le trophée.



Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool) : « J'aime Sadio Mané et Mohamed Salah. Le joueur africain de l'année ? Pour moi, ce serait facile, il y aurait les deux premières places, c'est aussi facile que ça. J'ai reçu un autre prix cette semaine (celui de meilleur entraîneur de l'année, lors des Globe Soccer Awards, une cérémonie organisée par l'Association européenne des agents de joueurs et l'Association européenne des clubs.) Donc pour quelqu'un qui ne croit pas aux prix individuels, surtout pour les entraîneurs, j'ai reçu beaucoup de prix cette année (il avait aussi été désigné meilleur entraîneur de l'année par la FIFA, fin septembre). Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais quelqu'un le fera et ils mériteraient tous les deux de l'emporter. »



