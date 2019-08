Journal Direct Info : la guerre des plaintes Le différend entre la direction du journal Direct Info et certains travailleurs n’a pas encore connu son épilogue. Après les sorites du responsable syndical du Synpics du journal, Massaer Dia, dénonçant des arriérés de salaire de 8 mois, et la réponse du Directeur général, démentant de telles informations, la tension est montée d’un cran.

Massaer Dia persiste et signe que la direction doit 8 mois de salaire aux travailleurs, d’ailleurs, en réponse au directeur Pape Diogoye Faye, le responsable syndical annonce que les travailleurs ont également déposé une plainte à l’inspection du travail, contre leur comptable et leur direction. « Il n’a qu’à aller à la Cour de la Haye. Je le répète, ils nous doivent 8 mois de salaire. Nous n’avons rien perçu, ni pour la Korité, ni pour la Tabaski. Nous avons saisi l’Inspection du travail pour rentrer dans nos droits », a réitéré Massaer Dia sur la RFM.

Une plainte qui fait suite, donc, à celle déjà déposée à la direction du journal, qui a décidé de se séparer de ces travailleurs. La Direction du journal qui réaffirme ne rien devoir à ces travailleurs et soutient que le mois de juillet a été payé aux travailleurs.



