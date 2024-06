Journalisme financier : Trente-deux auditeurs reçoivent leurs certificats le 27 juin prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2024 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, lancé le 2 octobre 2023 à Dakar, en partenariat avec le Cesag, ce programme de formation a pour objectif le renforcement des capacités des journalistes et autres acteurs du secteur privé ou public sur les questions économiques et financières.



«Pendant sept (07) mois, 54 auditeurs dont 8 femmes composés majoritairement de journalistes en exercice et d'autres provenant des secteurs public, privé et à but non lucratif, ont bénéficié de solides sessions de formation en économie, en finance, en journalisme financier, en comptabilité, en environnement, en analyse des données et sur la réglementation dans le secteur des médias. Au final, 32 auditeurs ont satisfait aux différentes évaluations », lit-on dans le communiqué.



Financée par Bloomberg Philanthropies et soutenue par la Fondation Ford et la Fondation Stavros Niarchos, la formation au journalisme financier (Fjt) est le programme phare de Bmia. Il est conçu pour former des journalistes et des analystes financiers compétents qui adoptent une culture journalistique axée sur les données en Afrique. Le programme Fjt, explique-t-on, fournit aux journalistes les compétences et les connaissances nécessaires pour améliorer l'information financière et commerciale. Des professeurs de renom issus de prestigieuses écoles de commerce et de journalisme dispensent le programme dans les pays africains participants.



La phase 1 du programme Bmia Fjt, précise-t-on, a été mise en œuvre avec succès au Kenya, au Nigéria et en Afrique du Sud de 2015 à 2017. À la fin de 2017, plus de 500 journalistes et professionnels en milieu de carrière avaient suivi le programme de certificat de six mois. Le succès de cette phase initiale a incité l'équipe de Bloomberg à étendre le programme à cinq autres pays africains : Ghana, Zambie, Tanzanie, Côte d'Ivoire et Sénégal. De 2018 à 2022, le programme s'est poursuivi au Ghana, en Zambie et en Tanzanie, diplômant 255 participants avec succès.



La phase 2 du programme de formation au journalisme financier pour les pays francophones a été lancée au Sénégal et en Côte d'Ivoire en octobre 2023. Cette phase est menée en partenariat avec le Cesti et le Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) à Dakar, au Sénégal, et l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) à Abidjan, en Côte d'Ivoire.





Adou Faye





Source : Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) organise une cérémonie de remise de certificats aux 32 auditeurs du programme de formation au Journalisme financier de Bloomberg Media Initiative Africa (Bmia), le 27 juin 2024 à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Journalisme-financier-Tren...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook